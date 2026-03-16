Πετρέλαιο: Πάνω από τα $104 το Brent, «ψηλά» και το αμερικανικό αργό

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές σήμερα, Δευτέρα, καθώς οι traders ανησυχούν για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο, που μαίνεται στη Μέση Ανατολή για 17η μέρα.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 06:05 ώρα Ελλάδας, τα futures στο πετρέλαιο Brent κατέγραψαν άνοδο 1,29% στα 104,47 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε ό,τι αφορά το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) σημείωσε άνοδο 0,74% στα 97,56 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται πως η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούλιο του 2022.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «παρόμοιους στόχους» όσον αφορά τους στρατιωτικούς τους σκοπούς. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν πει ότι αναμένουν η σύγκρουση να τελειώσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ είπε στο CNN ότι σχεδιάζει η στρατιωτική του εκστρατεία να συνεχιστεί για τουλάχιστον ακόμη τρεις εβδομάδες.

«Αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ θα είναι κακό για το ΝΑΤΟ», προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι απολύτως λογικό όσοι ωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Financial Times. Πρόσθεσε ότι «αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ». «Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.