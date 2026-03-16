ΟΟΣΑ: Πολύ νωρίς να υπολογιστεί ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μ. Ανατολή

«Είναι πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό επίπεδο καθοδικού κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

«Φυσικά, σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες που δεν γνωρίζουμε ακόμη… τη διάρκεια της σύγκρουσης και τις περαιτέρω εξελίξεις, αλλά αρκεί να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό επίπεδο καθοδικού κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Ματίας Κόρμαν κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Βουκουρέστι τη Δευτέρα, όπως αναφέρει το Reuters.

Σημειώνεται, ότι η τρέχουσα εκτίμηση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2026 είναι λίγο κάτω από το 3%.