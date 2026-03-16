IDF: Εντείνονται οι επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει προωθήσει περισσότερες δυνάμεις πιο βαθιά στο νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης ζώνης ασφαλείας, αφότου η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η 91η Περιφερειακή Μεραρχία «Γαλιλαίας» ξεκίνησε μια επιδρομή αργά το Σάββατο στον ανατολικό τομέα του νότιου Λιβάνου, κατά τη διάρκεια της οποίας τα στρατεύματα συνάντησαν και σκότωσαν αρκετά μέλη της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον στρατό.

במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית: כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון



כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.



פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס ההגנה הקדמית, ובה השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים… pic.twitter.com/07Gzzh1H3r — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 16, 2026

Ο IDF αναφέρει ότι η «στοχευμένη χερσαία επιχείρηση εναντίον βασικών στόχων» στοχεύει στην επέκταση «της προκεχωρημένης αμυντικής περιοχής».

«Αυτή η επιχείρηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την εγκαθίδρυση προκεχωρημένης άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των τρομοκρατικών υποδομών και της εξάλειψης των τρομοκρατών που δρουν στην περιοχή, για την εξάλειψη των απειλών και τη δημιουργία ενός πρόσθετου επιπέδου ασφάλειας για τους κατοίκους του βορρά», τόνισαν οι IDF.

Πριν τα στρατεύματα εισέλθουν στην περιοχή, ο IDF αναφέρει ότι πραγματοποίησε μαζικές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς πυροβολικού «για την εξάλειψη των απειλών».

Εν τω μεταξύ, η 146η Μεραρχία Εφέδρων παραμένει ανεπτυγμένη στον δυτικό τομέα του νότιου Λιβάνου, και η 36η Μεραρχία πραγματοποιεί επιδρομή στην περιοχή Ραμπ αλ-Θαλαθίν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) προετοιμάζονται να αναπτύξουν περισσότερες δυνάμεις στο νότιο Λίβανο και να επεκτείνουν περαιτέρω την ουδέτερη ζώνη για να απομακρύνουν την απειλή της Χεζμπολάχ από τα σύνορα.