NYT: Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σ. Αραβίας προτρέπει τον Τραμπ να συνεχίσει «να επιτίθεται σκληρά στο Ιράν»

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν συνομιλεί τακτικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και τον προτρέπει να συνεχίσει να επιτίθεται σκληρά στο Ιράν, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται αρκετούς ανώνυμους αξιωματούχους, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν έχει μεταφέρει συμβουλές που είχε δώσει προηγουμένως ο εκλιπών βασιλιάς Αμπντουλάχ της Σαουδικής Αραβίας: να «κόψει το κεφάλι του φιδιού».

Αυτή η συμβουλή του Αμπντουλάχ περιεχόταν σε μια σειρά από διπλωματικά τηλεγραφήματα που διέρρευσαν το 2010, στα οποία αποκαλύφθηκε ότι οι ηγέτες του Κόλπου είχαν προτρέψει για πιο δυναμική αμερικανική δράση κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.