Ηχηρή απάντηση του Βερολίνου στον Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους απέρριψε τη Δευτέρα τα αιτήματα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν και υποβάθμισε τις απειλές ότι μια τέτοια στάση των συμμάχων θα έβλαπτε το ΝΑΤΟ.

«Τι περιμένει ο (...) Ντόναλντ Τραμπ να κάνουν μια χούφτα ή δύο χούφτες ευρωπαϊκών φρεγατών στα Στενά του Ορμούζ που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό;» δήλωσε στο Βερολίνο.

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς.»

Ερωτηθείς για την προειδοποίηση του Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό» μέλλον αν τα μέλη του δεν συνδράμουν την Ουάσιγκτον, ο Πιστόριους είπε ότι δεν προβλέπει το ΝΑΤΟ να διαλυθεί εξαιτίας αυτών των διαφορών.

Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν στηρίξουν τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.