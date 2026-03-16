Στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας των ΗΠΑ προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να επιδεινωθεί, καθώς οι αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την παγκόσμια προσφορά καυσίμων.

Σε μια σειρά συναντήσεων στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, στελέχη από μεγάλες ενεργειακές εταιρείες προειδοποίησαν τους αξιωματούχους ότι η αστάθεια στο Ορμούζ μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου και σε ελλείψεις διυλισμένων καυσίμων, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Exxon Mobil , της Chevron και της ConocoPhillips δήλωσαν στους αξιωματούχους ότι η σύγκρουση και οι αναταράξεις στα δεξαμενόπλοια γύρω από την πλωτή οδό πιθανόν να διατηρήσουν τις αγορές ασταθείς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, προειδοποίησε ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα αυξηθούν περαιτέρω εάν οι traders ανεβάσουν τις αγορές εν μέσω περιορισμένων προμηθειών, ενώ ο επικεφαλής της Chevron, Μάικ Γουίρθ, και ο επικεφαλής της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς, εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για την κλίμακα της σύγκρουσης, ανέφερε το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα μέτρα για τη μείωση των τιμών, όπως η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, η αποδέσμευση αποθεμάτων αργού πετρελαίου έκτακτης ανάγκης και η ενίσχυση των ροών από τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, στελέχη της βιομηχανίας προειδοποίησαν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μπορεί να είναι η μόνη διαρκής λύση για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, πρόσθεσε το ρεπορτάζ.