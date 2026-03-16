Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών: Το Ιράν σε κρίσιμη κατάσταση μετά τις επιθέσεις

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, υποστράτηγος Σλόμι Μπίντερ, δήλωσε σε πρόσφατη συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών για θέματα ασφάλειας ότι ο στρατιωτικός μηχανισμός του Ιράν «βρίσκεται σε κίνδυνο» ως αποτέλεσμα του πολέμου, σύμφωνα με το Channel 12 news.

Ο Μπίντερ φέρεται να ανέφερε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι μόλις τώρα αρχίζουν να κατανοούν την έκταση της ζημιάς που έχει προκληθεί στις δυνατότητές τους.

«Τις τελευταίες ημέρες, οι Ιρανοί αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι τους συνέβη», φέρεται να είπε ο Μπίντερ. «Ανακαλύπτουν πόσο εκτεθειμένη είναι η δομή διοίκησής τους και τη ζημιά που έχει προκληθεί».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπίντερ είπε στους συμμετέχοντες ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας διστάζουν να επιχειρήσουν λόγω της παρουσίας ισραηλινών και αμερικανικών αεροσκαφών, ενώ άλλες είτε δεν είναι πρόθυμες είτε ανίκανες να δράσουν.

«Αυτό που εκτοξεύουν είναι ό,τι μπορούν να εκτοξεύσουν — απλά δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα από αυτό», είπε σχετικά με τον ρυθμό εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές επιθέσεις «σφραγίζουν καθημερινά τις σήραγγες των πυραύλων για να διασφαλίσουν ότι δεν έχουν τρόπο να εκτοξεύσουν επιπλέον πυραύλους».

