Ιράν: Προειδοποιεί για «προβοκατόρικες επιθέσεις» από ΗΠΑ και Ισραήλ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν «προβοκατόρικες επιθέσεις», αποδίδοντας αυτές ψευδώς στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαϊ δήλωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «ανακοινώνουν με θάρρος και τιμή κάθε στόχο που πλήττουν».

Ο ίδιος τόνισε ότι είναι πιθανό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ - που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου - να πραγματοποιήσουν προβοκατόρικες επιθέσεις.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ως παράδειγμα μια επίθεση με drone εναντίον του Ομάν, ισχυριζόμενος ότι ο αμερικανικός στρατός την σκηνοθέτησε ώστε να μοιάζει πλήγμα drone φορτωμένου με εκρηκτικά.

Εξέφρασε περαιτέρω την ανησυχία του ότι τυχόν επιθέσεις σε στόχους στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποδοθούν ψευδώς στο Ιράν.

Οι δηλώσεις ήρθαν ύστερα από προειδοποίηση του FBI προς αστυνομικές υπηρεσίες για απειλή επιθέσεων στην Καλιφόρνια ως αντίποινα για τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το ABC News.

