IDF: Έχουμε έτοιμα και λεπτομερή σχέδια άλλες τρεις εβδομάδες πολέμου

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διαθέτει λεπτομερή επιχειρησιακά σχέδια για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν για ακόμη τρεις εβδομάδες, ενώ στη διάρκεια της νύχτας οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους.

Σε ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «υπάρχουν λεπτομερή επιχειρησιακά σχέδια για τον πόλεμο με το Ιράν για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, καθώς και πρόσθετα σχέδια που επεκτείνονται περαιτέρω».

Ενώ πρόσθεσε ότι «ο στρατός έχει χαρακτηρίσει τους στόχους του ως περιορισμένους με σκοπό την αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλήσει το Ισραήλ χτυπώντας την υποδομή βαλλιστικών πυραύλων, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τον μηχανισμό ασφαλείας».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι ιρανικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν αναστάτωση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πλήττοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου του Ντουμπάι.