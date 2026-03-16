Κάλας: Η ΕΕ δεν σκέφτεται να επεκτείνει την επιχείρηση Aspides στα Στενά του Ορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν «σαφή βούληση» να ενισχύσουν τη ναυτική αποστολή στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν έδειξαν προς το παρόν διάθεση να επεκτείνουν τον ρόλο της επιχείρησης Aspides προς τα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφερε τη Δευτέρα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

«Στις συζητήσεις μας εκφράστηκε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση, αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε διάθεση να αλλάξει η εντολή της επιχείρησης Aspides, σημείωσε η Κάλας.

Η ίδια πρόσθεσε πως «εργαζόμαστε για μια διπλωματική λύση σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ», τονίζοντας ακόμα πως «αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης».

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την αποστολή στρατιωτικών πλοίων στα Στενά ώστε να προστατευούν τα πλοία από τις επιθέσεις του Ιράν, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.