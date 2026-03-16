Ιράν: Απειλές των Φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών εταιρειών στη Μ. Ανατολή

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους εργαζομένους στις εταιρείες αυτές να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές.

«Οι εργαζόμενοι των αμερικανικών εταιρειών καλούνται να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές. Αυτές οι περιοχές σύντομα θα γίνουν στόχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανακοίνωσαν στον ιστότοπό του Sepah News, χωρίς να διευκρινίζουν ποιες εταιρείες θα αποτελέσουν στόχους.

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε στο Telegram μια λίστα με πιθανούς στόχους για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων τεχνολογικών κολοσσών όπως της Amazon, της Google, της Microsoft και της Nvidia στις χώρες του Κόλπου.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι θα στοχοποιήσουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην περιοχή τις επόμενες ώρες, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

