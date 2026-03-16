Στενά του Ορμούζ: Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν πέσει έως και 71%

Οι ημερήσιες εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, όπου βρίσκεται η κορυφαία εξαγωγική χώρα, η Σαουδική Αραβία, καθώς και άλλοι σημαντικοί παραγωγοί, μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 60% την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, λόγω διαταραχών και περικοπών στην παραγωγή εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας και υπολογισμούς του Reuters.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά περίπου του ενός πέμπτου του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου, ανάγκασε τους εξαγωγείς να ακυρώσουν αποστολές και να διακόψουν την παραγωγή στα πετρελαϊκά κοιτάσματα, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού που έχει σημειωθεί ποτέ παγκοσμίως. Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενώ οι τιμές ορισμένων καυσίμων έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων και διυλισμένων καυσίμων από οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής - Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράν, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - κατά την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 9,71 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, σημειώνοντας πτώση 61% από τα 25,13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο.

Στοιχεία της Vortexa δείχνουν μια ακόμη πιο δραματική πτώση, με τις εξαγωγές από τις οκτώ χώρες την περασμένη εβδομάδα να φτάνουν τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας πτώση 71% από τα 26,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα του Φεβρουαρίου.

Πριν από τον πόλεμο, οι οκτώ χώρες αντιπροσώπευαν το 36% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου δια θαλάσσης, που ανέρχονταν σε 70,43 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την Kpler.

Οι πραγματικές εξαγωγές ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότερες, καθώς ορισμένοι όγκοι μεταφέρονται σε πλωτές αποθήκες χωρίς να εγκαταλείπουν τον Κόλπο.

«Η πλωτή αποθήκευση αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια βαρέλια αυτή την εβδομάδα, από τα προπολεμικά επίπεδα των περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών», δήλωσε ο αναλυτής της Kpler, Γιοχάνηες Ράουμπαλ.

Οι φορτώσεις από το λιμάνι της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ έχουν διακοπεί τις τελευταίες ημέρες λόγω επιθέσεων με drones.

Οι ροές πετρελαίου που συνεχίζονται περιλαμβάνουν τις εξαγωγές από το λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας στη Ερυθρά Θάλασσα, το Γιανμπού, τις εξαγωγές του Ιράν, τις εξαγωγές του Ομάν και τις ροές των ΗΑΕ από τη Φουτζάιρα.

Οι συνολικές περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου από τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής έχουν αυξηθεί, καθώς οι χώρες εξαντλούν τους αποθηκευτικούς τους χώρους και η κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ παραμένει σε κλάσμα των κανονικών επιπέδων.