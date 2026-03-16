Ανάλυση CNN

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρά την απόφαση των κρατών-μελών του Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας να διαθέσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί τη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ και αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σημειώνει το CNN.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σε δήλωση που εξέδωσε την Κυριακή.

Καθοριστικός παράγοντας που διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα είναι ο σχεδόν πλήρης αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Από τη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η διακοπή της ναυσιπλοΐας έχει αφαιρέσει από την αγορά περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και ακόμη 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα 400 εκατομμύρια βαρέλια που προγραμματίζεται να διοχετευθούν στην αγορά επαρκούν θεωρητικά για μόλις 26 ημέρες, γεγονός που εξηγεί γιατί οι αγορές εξακολουθούν να εμφανίζονται ανήσυχες για τη διαθεσιμότητα του πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα που προέρχονται από την Ασία και την Ωκεανία αναμένεται να διατεθούν άμεσα, ενώ εκείνα από την Αμερική και την Ευρώπη εκτιμάται ότι θα φτάσουν στην αγορά προς τα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η διοχέτευση των ποσοτήτων μπορεί να γίνει μέσω διαγωνισμών, δανεισμού ή απευθείας πωλήσεων προς τα διυλιστήρια.

