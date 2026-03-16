ΗΠΑ: Η επανελειτουργία των Στενών του Ορμούζ συμφέρει την Κίνα και τις χώρες του ΝΑΤΟ

Μήνυμα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ανταποκριθούν στο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ για την αποστοη στρατιωτικής βοήθειας που θα διασφαλίσει τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έστειλε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες θετικές απαντήσεις από συμμάχους των ΗΠΑ στην πρόταση του Τραμπ, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Λέβιτ είπε πως η Κίνα και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο NATO ς επωφελούνται από τη στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο να καλεί αυτές τις χώρες να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ώστε να μπορέσουμε να εμποδίσουμε αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς να περιορίζει την ελεύθερη ροή ενέργειας» ανέφερε η συνεργάτιδα του Τραμπ.

Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι η ιρανική κυβέρνηση αποτελεί εδώ και χρόνια παράγοντα αποσταθεροποίησης όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Το έκνομο ιρανικό καθεστώς αποτελεί εδώ και καιρό απειλή όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και για τους εταίρους μας στον Κόλπο και τον αραβικό κόσμο», σημείωσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις επιθέσεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα εναντίον πολιτικών στόχων.

Όπως είπε, κατά τις τελευταίες περισσότερες από δύο εβδομάδες το Ιράν έχει εξαπολύσει πλήγματα που προκάλεσαν ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επισήμανε ακόμη ότι το οπλοστάσιο της Τεχεράνης περιλαμβάνει πυραυλικά συστήματα με δυνατότητα πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις.

Όπως ανέφερε, οι ιρανικοί πύραυλοι θα μπορούσαν δυνητικά να φτάσουν ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που –κατά την ίδια– καθιστά το ζήτημα διεθνούς ασφάλειας ευρύτερου ενδιαφέροντος.