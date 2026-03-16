Σύμβουλος του Τραμπ: Είναι καλή στιγμή να δηλώσουμε νίκη και να αποχωρήσουμε από το Ιράν

Ένα από τα στενότερα και υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, ο Ντέιβιντ Σακς, προειδοποιεί δημόσια για τους κινδύνους της στρατιωτικής κλιμάκωσης στο Ιράν και καλεί τον πρόεδρο να αναζητήσει έναν τρόπο απεμπλοκής, σύμφωνα με τους Fian

«Είναι μια καλή στιγμή να δηλώσουμε νίκη και να αποχωρήσουμε», δήλωσε ο Σακς, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιδιώξει τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό των εχθροπραξιών και να βρει μια διέξοδο.

Ο Σακς, υπεύθυνος στον Λευκό Οίκο για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συνέχιση της κλιμάκωσης δεν οδηγεί σε θετική έκβαση.

«Αν η κλιμάκωση δεν αποφέρει θετικά αποτελέσματα, τότε πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αποκλιμακώσουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αποκλιμάκωση προϋποθέτει κάποια μορφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ή διαπραγματευμένη διευθέτηση με το Ιράν.

Ο Σακς διαφοροποιείται δημόσια από τη στάση του προέδρου Τραμπ, καθιστώντας τον το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, είχε υποστηρίξει και οικονομικά την πολιτική του πορεία, δωρίζοντας περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε επιτροπή πολιτικής δράσης για την εκστρατεία του Βανς στη Γερουσία στο Οχάιο το 2022.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βανς είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν επιφυλάξεις για τον πόλεμο με το Ιράν, επισημαίνοντας στον Τραμπ ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση θα πρέπει να είναι γρήγορη και αποφασιστική. Στη διάρκεια της σύγκρουσης, ο ίδιος έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ, ενώ στο προσκήνιο έχουν βρεθεί κυρίως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Σακς κάλεσε ξεκάθαρα τη διοίκηση να επιδιώξει αποκλιμάκωση και να αναζητήσει διπλωματικές λύσεις ώστε να περιοριστεί η σύγκρουση, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική κλιμάκωση δεν εγγυάται θετική έκβαση για τις ΗΠΑ.

