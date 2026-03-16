Μερτς: Δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου (vids)

Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς απέκλεισε εκ νέου με κατηγορηματικό τρόπο το ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας στις επιχειρήσεις γύρω από τον Κόλπο. «Δεν τίθεται θέμα», τόνισε, ενώ προειδοποίησε ότι μια αλλαγή καθεστώτος μέσω βομβαρδισμών «πιθανότατα δεν θα επιτύχει».

«Δεν πρέπει να επιτραπεί να διολισθήσει η περιοχή σε έναν επ' αόριστον πόλεμο με απροσδιόριστους στόχους, μια περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι και η Γερμανία επιθυμεί τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, «αλλά δεν συμμετέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο ούτε σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Oρμούζ».

This Iranian regime must stop; it must be replaced by a democratically legitimized government.



"But according to all the experiences we have also made in previous years and decades, bombing that into existence will, in all probability, not…"

Ο κ. Μερτς δήλωσε ακόμη ευθέως ότι μέχρι σήμερα «κανείς δεν μας έχει ενημερώσει κανείς σχετικά με το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αποστολή» και διευκρίνισε ότι θα απαιτείτο εντολή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι «από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι αυτός ο πόλεμος δεν αφορά τη Συμμαχία. «Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν διαβουλεύθηκαν μαζί μας πριν από τον πόλεμο», ανέφερε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι «για την Γερμανία δεν τέθηκε ποτέ θέμα στρατιωτικής συμμετοχής - δεν θα το κάνουμε».

NATO is a defense alliance and not an intervention alliance. And therefore, NATO is not called upon here at all.



I pointed out the risks from the first day, and the risks of this war are large, very large.



"There will be no military…"

Παράλληλα, o καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο θα αποτελούσε «λάθος», τονίζοντας ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη εξαιρετικά τεταμένη ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα.

🚨🇩🇪🇮🇱 German Chancellor Friedrich Merz on Lebanon:



“We urge Israel not to target civilians or UNIFIL. The ground offensive raises concern and could worsen the crisis.



"We call on our Israeli friends: do not take this path. It would be a mistake."

«Απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στους φίλους μας στο Ισραήλ: μην ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο - θα ήταν ένα λάθος» δήλωσε ο Μερτς, μετά την ανακοίνωση των IDFότι ξεκίνησαν αυτό που περιέγραψαν ως «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στον Λίβανο.

