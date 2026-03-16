Οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν περισσότερες πτήσεις καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι παγκόσμιες αεροπορικές μετακινήσεις παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ανάγκασε το κλείσιμο βασικών κόμβων (hubs) της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ντουμπάι, της Ντόχα και του Άμπου Ντάμπι, αφήνοντας εγκλωβισμένους δεκάδες χιλιάδες επιβάτες.
Παρακάτω παρατίθενται οι τελευταίες ενημερώσεις για τις πτήσεις, σε αλφαβητική σειρά:
- AEGEAN AIRLINES: Ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της Ελλάδας ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ερμπίλ και Βαγδάτη έως τις 29 Μαρτίου. Οι πτήσεις προς Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις 28 Μαρτίου και προς Ριάντ έως τις 27 Μαρτίου.
- AIR BALTIC: Η λετονική airBaltic ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις προς Τελ Αβίβ ακυρώθηκαν έως τις 28 Μαρτίου. Όλες οι πτήσεις προς Ντουμπάι έχουν ακυρωθεί έως τις 30 Μαρτίου.
- AIR CANADA: Ο καναδικός αερομεταφορέας ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ έως τις 2 Μαΐου και όλες τις πτήσεις προς Ντουμπάι έως τις 28 Μαρτίου.
- AIR EUROPA: Η ισπανική εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ έως τις 20 Μαρτίου.
- AIR FRANCE KLM: Η Air France ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ έως τις 17 Μαρτίου. Η KLM δήλωσε ότι οι πτήσεις προς Ριάντ, Νταμάμ και Ντουμπάι αναστέλλονται έως τις 28 Μαρτίου, ενώ οι πτήσεις προς Τελ Αβίβ αναστέλλονται για το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου.
- AIR INDIA: Η Air India και η Air India Express ανέστειλαν προσωρινά όλες τις δραστηριότητές τους στο Ντουμπάι στις 16 Μαρτίου.
- CATHAY PACIFIC: Η αεροπορική εταιρεία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε όλες τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ έως τις 31 Μαρτίου.
- DELTA: Η αμερικανική εταιρεία ακύρωσε τις πτήσεις από Νέα Υόρκη προς Τελ Αβίβ έως τις 31 Μαρτίου και από Τελ Αβίβ προς Νέα Υόρκη έως την 1η Απριλίου. Η επανέναρξη του δρομολογίου Ατλάντα - Τελ Αβίβ καθυστέρησε, με τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ να αναστέλλονται πλέον έως τις 4 Αυγούστου.
- EL AL ISRAEL AIRLINES: Οι τακτικές πτήσεις του ισραηλινού εθνικού αερομεταφορέα ακυρώθηκαν έως τις 21 Μαρτίου.
- EMIRATES: Η εταιρεία των ΗΑΕ δήλωσε ότι αναμένει να λειτουργήσει ένα περιορισμένο πρόγραμμα στο Ντουμπάι από τις 16 Μαρτίου, αφού οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι.
- ETIHAD AIRWAYS: Ο αερομεταφορέας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι επανέλαβε ένα περιορισμένο πρόγραμμα εμπορικών πτήσεων μεταξύ Άμπου Ντάμπι και ορισμένων βασικών προορισμών.
- FINNAIR: Η φινλανδική εταιρεία ακύρωσε τις πτήσεις της προς Ντουμπάι έως τις 29 Μαρτίου και προς Ντόχα έως τις 2 Απριλίου, συνεχίζοντας να αποφεύγει τον εναέριο χώρο του Ιράκ, του Ιράν, της Συρίας και του Ισραήλ.
- FLYNAS: Η σαουδαραβική εταιρεία χαμηλού κόστους Flynas παρέτεινε την αναστολή των πτήσεων προς Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Σάρτζα, Ντόχα, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιράκ και Συρία έως τις 31 Μαρτίου.
- IAG (British Airways): Η British Airways ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς το Άμπου Ντάμπι μέχρι αργότερα φέτος και όλες τις πτήσεις προς Αμμάν, Μπαχρέιν, Ντόχα, Ντουμπάι και Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
- INDIGO: Η ινδική αεροπορική εταιρεία αναστέλλει τις πτήσεις προς Ντόχα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Νταμάμ, Φουτζάιρα, Ρας Αλ Κάιμα και Σάρτζα έως τις 28 Μαρτίου.
- JAPAN AIRLINES: Ανέστειλε τις πτήσεις Τόκιο - Ντόχα από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου.
- LOT: Η πολωνική εταιρεία ακύρωσε τις πτήσεις προς Ντουμπάι έως τις 28 Μαρτίου και προς Τελ Αβίβ έως τις 31 Μαρτίου. Επίσης, ακύρωσε πτήσεις προς Ριάντ και Βηρυτό.
- LUFTHANSA GROUP: Ο γερμανικός όμιλος (Lufthansa, Austrian, Swiss, Brussels, ITA) ανέστειλε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ έως τις 2 Απριλίου και προς Ντουμπάι, Αμμάν, Ερμπίλ και Άμπου Ντάμπι έως τις 28 Μαρτίου. Οι πτήσεις προς Τεχεράνη ανεστάλησαν έως τις 30 Απριλίου.
- QATAR AIRWAYS: Η εταιρεία δήλωσε ότι το πρόγραμμα πτήσεων παραμένει προσωρινά σε αναστολή λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ και θα λειτουργήσει με περιορισμένο αριθμό πτήσεων από τις 18 έως τις 28 Μαρτίου.
- TURKISH AIRLINES: Ακύρωσε πτήσεις προς Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, Κόλπο και Ιράν έως τις 19-20 Μαρτίου.
- WIZZ AIR: Ανέστειλε τις πτήσεις προς το Ισραήλ έως τις 29 Μαρτίου και προς Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Αμμάν και Τζέντα από την ηπειρωτική Ευρώπη έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.