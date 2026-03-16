Κατζ: Οι εκτοπισμένοι του Λιβάνου δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους έως ότου η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί απειλή για το Βόρειο Ισραήλ
Abir Sultan/Pool via AP
Abir Sultan/Pool via AP

Κατζ: Οι εκτοπισμένοι του Λιβάνου δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους έως ότου η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί απειλή για το Βόρειο Ισραήλ

16/03/2026 • 14:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
16/03/2026 • 14:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι η στοχευμένη χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός στο νότιο Λίβανο θα συνεχιστεί έως ότου η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί απειλή για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες αφότου οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν «στοχευμένη χερσαία επιχείρηση εναντίον βασικών στόχων» στη νότια περιοχή του Λιβάνου.

