Κάλας: «Στο τραπέζι» η αποστολή της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Οι επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα για το ενδεχόμενο να καταφύγουν στην ανάπτυξη της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, για την προστασία της ναυσιπλοΐας, όπως δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

«Είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνει ανοικτό το στενό του Ορμούζ και ως εκ τούτου συζητούμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά μ' αυτό από την ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Κάλας αναφέρθηκε σε διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η προσφυγή στην αποστολή Aspides, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Όμως για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η τρέχουσα εντολή αυτής της αποστολής, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί για να προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του Ιράν.

«Θα συζητήσουμε με τα κράτη μέλη για να δούμε αν είναι δυνατό να τροποποιήσουμε πραγματικά την εντολή αυτής της αποστολής», εξήγησε η Κάλας. Όμως, πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι να μάθουμε αν τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν πράγματι αυτή την αποστολή», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε το σαββατοκύριακο την πίεση επί των συμμάχων των ΗΠΑ και της Κίνας για να στείλουν πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, απ' όπου διακινείται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και από το οποίο εξαρτώνται οι ασιατικές και ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε κάνει λόγο για μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για να ανοίξει και πάλι το στενό, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».

«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σ' αυτή την περιφέρεια, το απλούστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή που έχουμε ήδη έτοιμη και ίσως να την προσαρμόσουμε λίγο», δήλωσε η Κάλας.

«Τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ' αυτό, όμως οφείλουμε επίσης να δούμε τι θα επέτρεπε να ανοίξει το ταχύτερο το στενό του Χορμούζ», πρόσθεσε.

Οι 27 θα μπορούσαν έτσι να συμφωνήσουν πάνω σε κοινά «κριτήρια», αποδεκτά από τις ΗΠΑ, και τα οποία θα υποβάλονταν στους Ιρανούς, εξήγησε διπλωματική πηγή.