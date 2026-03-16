Guardian, Reuters

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ευρωπαϊκές χώρες το αίτημα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αποστείλλουν βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ πιέζει συμμάχους των ΗΠΑ και την Κίνα να συμμετάσχουν σε επιχείρηση για να καταστεί ασφαλής η ναυσιπλοΐα και άρα η μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ναυτικά μέσα όπως ναρκαλιευτικά σκάφη που η Ευρώπη έχει περισσότερα από την Αμερική. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μέχρι στιγμής αντισταθεί στην πίεση του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ιταλία είναι η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα - μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Ελλάδα - που αντέδρασε με προσοχή στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσουν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι η Ιταλία υποστηρίζει την ενίσχυση των ναυτικών αποστολών της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά πρόσθεσε: «Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτές οι αποστολές μπορούν να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν τα Στενά του Ορμούζ, ειδικά επειδή είναι αποστολές κατά της πειρατείας και αμυντικές».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, επίσης, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα ενδώσει στον «εκβιασμό» των ΗΠΑ για να συμμετάσχει στον πόλεμο, λέγοντας: «Με δορυφόρους, με επικοινωνίες, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε χρήσιμοι. Αλλά μη μας ζητάτε στρατεύματα και μηχανήματα».

Επίσης, όπως αναφέρει το Reuters, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι ήταν σαφής ως προς τους στόχους του σχετικά με τον πόλεμο. «Πρώτον, θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας στην περιοχή. Δεύτερον, ενώ λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και τους συμμάχους μας, δεν θα παρασυρθούμε στον ευρύτερο πόλεμο. Και, τρίτον, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ταχεία επίλυση που θα επαναφέρει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα σταματήσει την ιρανική απειλή για τους γείτονές της», είπε.

Ο Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συνεργάζεται με συμμάχους πάνω σε ένα σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, έχοντας αντισταθεί στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει πολεμικά πλοία του Βασιλικού Ναυτικού για να βοηθήσουν στην ασφάλεια της ζωτικής ναυτιλιακής οδού.

Την ίδια ώρα, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών τι θα κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει επέκταση της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Αθήνα Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας.

Μάλιστα, σημείωσε, δε, ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» είναι προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα για τη φύλαξη των πλοίων. «Η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα, καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και επιστροφή στη διπλωματία. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ακόμη, η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Χορμούζ, δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Aμυνας και Εξωτερικών της Ισπανίας.

Ταυτόχρονα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας απέρριψε ξανά το νέου αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη της διασφάλισης των Στενών του Ορμούζ από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Τέλος, η Ιαπωνία, η οποία -στη θεωρία τουλάχιστον- έχει αποκηρύξει διά παντός την εμπλοκή της σε πόλεμο με το Σύνταγμά της που κυρώθηκε το 1947, «δεν προβλέπει» τέτοια ανάπτυξη, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έκρινε από την πλευρά της ότι οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση θα ήταν «εξαιρετικά δύσκολη από νομικής πλευράς».

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στα Στενά του Ορμούζ», είπε παράλληλα η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας, Κάθριν Κινγκ.