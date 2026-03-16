Ντουμπάι: Επανεκκινούν σταδιακά οι πτήσεις έπειτα από την επίθεση drone κοντά στο αεροδρόμιο (vid)

Οι πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι θα επανεκκινήσουν σταδιακά σήμερα το πρωί μετά από προσωρινή αναστολή, όπως μεταδίδει το SkyNews.

🇮🇷🇺🇸🇦🇪⚡️– Fuel depots near Terminal 3 inside Dubai International Airport, UAE, is still on fire after a drone attack. pic.twitter.com/4XFJgN2UVT — MonitorX (@MonitorX99800) March 16, 2026

Το κλείσιμο αποφασίστηκε σε ορισμένα σημεία «ως προληπτικό μέτρο» μετά την πρόσκρουση ενός drone σε δεξαμενή καυσίμων και την πυρκαγιά που έπιασε στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.

Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς μόνο οι πτήσεις προς επιλεγμένους προορισμούς θα ξεκινήσουν πάλι από τις 10 π.μ. τοπική ώρα.

Είναι η τρίτη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι από τότε που το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε χώρες του, καθώς η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι στοχεύει στην παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου φιλοξενούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει πυραύλους και drones για να στοχεύσει πολιτικές εγκαταστάσεις όπως αεροδρόμια, ξενοδοχεία και λιμάνια.

Σε ανακοίνωσή της στο X, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι σημείωσε μια «σταδιακή επανέναρξη» ορισμένων πτήσεων προς επιλεγμένους προορισμούς, ανέφερε το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.

Dubai Civil Aviation Authority announces the gradual resumption of some flights to and from Dubai International Airport to selected destinations, following the temporary suspension implemented as a precautionary measure.



Ορισμένες πτήσεις είχαν ακυρωθεί, πρόσθεσε η Emirates στον ιστότοπό της, ενώ η αεροπορική εταιρεία flydubai σταμάτησε επίσης προσωρινά τις πτήσεις.

Ορισμένες πτήσεις εκτράπηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum.

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν αντιμετωπίσει περισσότερες από 2.000 επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τις 28 Φεβρουαρίου, με στόχους να περιλαμβάνουν διπλωματικές αποστολές και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αλλά και βασικές πετρελαϊκές υποδομές, καθώς και κατοικίες και γραφεία.