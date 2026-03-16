Χέρτσογκ: Ο πόλεμος κατά του Ιράν αποτελεί «ιστορική καμπή» για τη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε στο AFP ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν αποτελεί σημείο καμπής για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή. Έρχεται μια στιγμή που, μετά από περισσότερο από μία γενιά ατελείωτων πολέμων, αιματοχυσίας και τρομοκρατίας, η βασική πηγή τους, που προέρχεται από την Τεχεράνη, θα μπλοκαριστεί και θα σταματήσει, και ολόκληρη η πορεία της περιοχής θα αλλάξει», δήλωσε ο Χέρτσογκ από την κατοικία του στην Ιερουσαλήμ.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, υποστήριξε ότι η ήττα των θρησκευτικών αρχών στο Ιράν είναι «απολύτως προς το εθνικό συμφέρον ασφάλειας της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη επιδίωκε να αποκτήσει «δέκα φορές περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους, που θα αποτελούσαν τεράστια απειλή για την Ευρώπη».

«Μετά από μια ολόκληρη γενιά συζητήσεων, ήρθε η ώρα για δράση», είπε.

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να στηρίξει τον αγώνα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, την ώρα που ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να στηρίξει κάθε προσπάθεια, κάθε προσπάθεια, για την εξάλειψη της Χεζμπολάχ τώρα», δήλωσε. «Πρέπει να καταλάβουν ότι, αν θέλεις να προχωρήσεις, μερικές φορές χρειάζεται να κερδίσεις έναν πόλεμο».

Η Γαλλία πρότεινε το Σάββατο να φιλοξενήσει στο Παρίσι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, αναφέροντας ότι η Βηρυτός είναι έτοιμη να συμμετάσχει.

Ο Χέρτσογκ, του οποίου ο ρόλος είναι κυρίως τελετουργικός, χαρακτήρισε την πρόταση «πολύ θετική εξέλιξη».

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν συνομιλίες», είπε. «Ήρθε η ώρα να έχουμε μια ευκαιρία να προχωρήσουμε μπροστά με τον Λίβανο».

