Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Νέα επίθεση με drone στη βιομηχανική ζώνη και στο λιμάνι της Φουτζάιρα (vid)

Η σημαντική βιομηχανική ζώνη της Φουτζάιρα όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει τυλιχθεί στις φλόγες μετά από επίθεση με drone, χωρίς πάντως να έχουν αναφερθεί θύματα.

Οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι έχουν ανασταλεί μετά την επίθεση, δήλωσαν δύο πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η βιομηχανική ζώνη της Φουτζάιρα έχει δεχθεί επίθεση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, καθώς είχε πληγεί και στις 3 Μαρτίου.

Ομάδες πολιτικής προστασίας εργάζονται αυτή τη στιγμή για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Φουτζάιρα.

Η αναστολή σηματοδοτεί τη δεύτερη μεγάλη αναταραχή στον ζωτικής σημασίας κόμβο ανεφοδιασμού καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Οι επιχειρήσεις στη Φουτζάιρα είχαν ξαναρχίσει την Κυριακή μετά από μια άλλη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το Σαββατοκύριακο.