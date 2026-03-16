Αραγτσί: Το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αρνήθηκε ότι έχει έρθει σε επαφή με τις ΗΠΑ παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One χθες το βράδυ του Ιράν πως «μιλάμε μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι».

Ωστόσο, μιλώντας στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SNN, ο Αμπάς Αραγτσί είπε ότι δεν έχουν ανταλλάξει μηνύματα με την Ουάσιγκτον σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός και η σύγκρουση πρέπει να τελειώσει "με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν θα ξανασυμβεί", είπε ο Αραγτσί.

Για τα Στενά του Ορμούζ, είπε ότι η πλωτή οδός είναι κλειστή μόνο για τους «εχθρούς» και όσους υποστηρίζουν την επιθετικότητά τους.

Λίγο μετά τα σχόλια, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είπε ότι δεν γνώριζαν καμία επίσημη διαμεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.