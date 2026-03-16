Στάρμερ: Μίλησα με Τραμπ, δεν είναι απλό το σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

«Το Ηνωμένο Βασίλειο ανταποκρίνεται στον πόλεμο στο Ιράν», είπε ο Κιρ Στάρμερ, ξεκινώντας την ομιλία του στην Ντάουνινγκ Στριτ, λέγοντας ότι η χώρα έχει σαφείς και σταθερούς στόχους, και ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να προστατευτούν «οι πολίτες μας στην περιοχή».

Ενώ προσθέτει ότι Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα παρασυρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο. «Η χώρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια γρήγορη λύση, ώστε να σταματήσει η ιρανική απειλή», είπε.

Ο Στάρμερ είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με συμμάχους για να καταλήξει σε ένα βιώσιμο σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών των Ορμούζ.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να γίνει αναπάντεχο κέρδος για τον Πούτιν»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι περισσότεροι από 92.000 Βρετανοί πολίτες έχουν επιστρέψει στη χώρα με εμπορικές πτήσεις και πτήσεις τσάρτερ της κυβέρνησης.

Ο Στάρμερ αναφέρει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την υποστήριξη Βρετανών πολιτών στον Λίβανο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «χιλιάδες στρατιώτες και στρατιωτικό προσωπικό στην Κύπρο», καθώς και τρεις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και ομάδες αντιμετώπισης drones για να βοηθήσουν στην αναχαίτιση πιθανών ιρανικών επιθέσεων, προσθέτει.

Στρέφοντας την προσοχή στις διπλωματικές προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Στάρμερ λέει ότι η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ βρέθηκε στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Ο ίδιος προσθέτει ότι συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και ότι σύντομα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην υποστήριξη της Ουκρανίας», λέει, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνει “δώρο” ή ευκαιρία για τον Πούτιν.

Η αμερικανική επιχείρηση έχει «καταστρέψει μαζικά» τη στρατιωτική ικανότητα του «απεχθούς καθεστώτος στο Ιράν»

Ο Στάρμερ λέει ότι είναι σαφές ότι η αμερικανική επιχείρηση έχει «καταστρέψει μαζικά» τη στρατιωτική ικανότητα του «απεχθούς καθεστώτος στο Ιράν».

Αλλά μετά τη σύγκρουση, ο Στάρμερ λέει ότι θα χρειαστεί κάποιο είδος «συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης» που θα περιορίζει την ικανότητα του Ιράν να ανοικοδομήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να ασφαλίσει τη διεθνή ναυτιλία.

Λέει ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει ξανά για να «διασφαλιστεί η σταθερότητα στις αγορές».

«Αυτό δεν είναι ένα απλό έργο», λέει, και γι' αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με «όλους τους συμμάχους μας» για να παρουσιάσει ένα «βιώσιμο σχέδιο» για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Η απόφαση για την ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων είναι το πιο δύσκολο ερώτημα για οποιονδήποτε πρωθυπουργό»

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η απόφαση για την ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων είναι το πιο δύσκολο ερώτημα για οποιονδήποτε πρωθυπουργό.

Και συνέχισε λέγοντας ότι αν πρόκειται να στείλει στρατεύματα σε κίνδυνο, αξίζουν να γνωρίζουν ότι μπορούν να το κάνουν σε νόμιμη βάση με ένα «σωστά μελετημένο σχέδιο».

Ο Στάρμερ περιέγραψε έπειτα πώς βλέπει την ηγεσία του, λέγοντας ότι πρόκειται «για το να υπερασπίζεται σταθερά το βρετανικό συμφέρον, ανεξάρτητα από την πίεση».

«Πιστεύω ότι ο χρόνος θα δείξει ότι έχουμε τη σωστή προσέγγιση», πρόσθεσε.

«Η αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής»

Ο Στάρμερ, ερωτηθείς από τον πολιτικό συντάκτη του BBC, Κρις Μέισον, αν αισθάνεται περιορισμένος από την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών σχετικά με το ποσό της υποστήριξης που θα είναι σε θέση να παράσχει η βρετανική κυβέρνηση σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι το ένστικτό του είναι να «προστατεύσει τους ανθρώπους από το κόστος ζωής», προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μέτρα όπως το ανώτατο όριο στους λογαριασμούς ενέργειας.

Όσο για το τι μπορεί να συμβεί σε τρεις έως έξι μήνες, ο Στάρμερ ανέφερε ότι δεν πρόκειται να προσποιηθεί ότι ξέρει πώς θα είναι η κατάσταση στο μέλλον.

«Η καλύτερη προσέγγιση είναι η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς αυτός θα είναι ο πιο «απλός και αποτελεσματικός» τρόπος για την καταπολέμηση του κόστους ζωής», είπε.

«Καλή η σχέση» με τον Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ.

«Έχουν γίνει συζητήσεις για ένα βιώσιμο σχέδιο», είπε και πρόσθεσε ότι δεν είναι εύκολο ή απλό.

Λέει ότι «Είναι μια καλή σχέση» αυτή με τον Τραμπ, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι είχαν «μια καλή συζήτηση χθες για τα Στενά». «Είμαστε ισχυροί σύμμαχοι, είμαστε εδώ και δεκαετίες».

«Αλλά είναι δική μου ευθύνη να ενεργήσω προς αυτό που θεωρώ ότι είναι το συμφέρον της Βρετανίας», προσθέτει ο Στάρμερ.

«Αν είσαι πρωθυπουργός, δεν μπορείς να επιστρέψεις μια εβδομάδα αργότερα και να πεις - ωχ, έκανα λάθος με αυτόν τον πόλεμο, μπορώ να κάνω πίσω τώρα;»