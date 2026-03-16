Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έχει τις τελευταίες μέρες απευθείας επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέφερε το Axios τη Δευτέρα, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

«Δεν ήταν σαφές πόσο ουσιαστικά ήταν τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Αραγκτσί και του Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι ήταν η πρώτη γνωστή άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών» από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Axios

Το δημοσίευμα ανέφερε πως οι δύο άνδρες έχουν ανταλλάξει γραπτά μηνύματα τις τελευταίες μέρες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου.

Το Drop Site ανέφερε τη Δευτέρα επικαλούμενο ιρανικές διπλωματικές πηγές- ότι ο Γουίτκοφ είχε στείλει μηνύματα στον Αραγκτσί, υποστηρίζοντας πως ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αγνοούσε τα μηνύματα του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου.

Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε στο Axios ότι ήταν ο Αραγκτσί που προσπαθούσε να έρθει σε επαφή και συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν συνομιλούν» με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν είχε επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ, αλλά ότι δεν ήταν σαφές αν οι εμπλεκόμενοι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν εξουσιοδότηση να συνάψουν συμφωνία.

Πρόσθεσε πως ότι δεν είναι σαφές ποιος λαμβάνει αποφάσεις στο Ιράν, επειδή πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν πεθάνει. Ανέφερε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί και ενδέχεται να έχει πεθάνει.