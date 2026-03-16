Πτώση για χρυσό και ασήμι με το βλέμμα στη Fed και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά τη Δευτέρα, καθώς οι αυξημένες τιμές της ενέργειας περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ η ήπια εξασθένηση του δολαρίου συγκράτησε μέρος των απωλειών. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα, εντείνοντας την ανησυχία για τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς.

Η τιμή του χρυσού στη spot αγορά υποχωρεί κατά 0,29% στα 5.007,58 δολάρια ανά ουγγιά στις 07:30 ώρα Ελλάδας, ενώ τα futures χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψαν πτώση 0,9%, στα 5.011,10 δολάρια.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το spot ασήμι κατέγραψε πτώση 1,2% στα 79,57 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 2.042,98 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 1% στα 1.566,91 δολάρια.

Η ελαφρά αποκλιμάκωση του δολαρίου κατέστησε τον χρυσό φθηνότερο για τους επενδυτές που κινούνται σε άλλα νομίσματα, ενώ η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών 10ετών ομολόγων παρείχε στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο, το οποίο δεν προσφέρει απόδοση.

Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να σταθμίζουν τον πληθωριστικό αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης. Όπως σημείωσε ο στρατηγικός αναλυτής της OCBC, Κρίστοφερ Γουόνγκ, εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας συντηρήσουν τον πληθωρισμό και η Fed παραμείνει επιφυλακτική ως προς τις μειώσεις επιτοκίων, τότε οι πραγματικές αποδόσεις ενδέχεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, λειτουργώντας ανασταλτικά για τον χρυσό.

Στο μεταξύ, το πετρέλαιο διατηρήθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν κλιμακώνεται, θέτοντας σε κίνδυνο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και κρατώντας κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, σε μία από τις σοβαρότερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η άνοδος του αργού ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις μέσω του αυξημένου κόστους μεταφορών και παραγωγής. Αν και ο χρυσός παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλά επιτόκια ενισχύουν τα αποδοτικά επενδυτικά προϊόντα, περιορίζοντας την ελκυστικότητά του.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη, με την αγορά να προεξοφλεί ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα για δεύτερη διαδοχική φορά.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με επτά χώρες για τη συνδρομή τους στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ενώ ταυτόχρονα απείλησε με νέα πλήγματα κατά του βασικού ιρανικού εξαγωγικού κόμβου πετρελαίου στο νησί Χαργκ. Όπως ανέφερε, οι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Κόλπου οφείλουν να συμβάλουν στην προστασία της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού.