Η επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται στις Βρυξέλλες, όπως αναφέρεται σε επιστολή της επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους ηγέτες της ΕΕ.

Η επιστολή στάλθηκε ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το Politico, μεταξύ των προτάσεων της Κομισιόν βρίσκονται από μετριοπαθείς προτάσεις -όπως η χαλάρωση των κανόνων ώστε να επιτραπεί στις κυβερνήσεις να αποζημιώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για το αυξανόμενο κόστος ενέργειας- έως και πιο δραστικές -όπως η κατάργηση των σημαντικότερων νόμων της ΕΕ για το κλίμα.

Μια επιλογή που προτείνεται στην επιστολή της Δευτέρας είναι η χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να επιτραπεί στις εθνικές κυβερνήσεις να αναδιανέμουν τα κέρδη που παράγονται από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο, για να στηρίξουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξανόμενους λογαριασμούς, αναφέρει η επιστολή. Μια άλλη πιθανή αλλαγή θα επέτρεπε στις χώρες να θέσουν ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου.

Η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι και οι δύο αυτές πολιτικές είχαν χρησιμοποιηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τόνισε ότι η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά περίπτωση εάν θα εφαρμοστούν ξανά.

«Ο σχεδιασμός αυτών των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγει τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς, να διατηρεί τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά σήματα για την καθαρή ενέργεια και να αποκλείει την υπερβολική πρόσθετη ζήτηση φυσικού αερίου», ανέφερε.

Η Επιτροπή θα «ενισχύσει περαιτέρω» επίσης έναν μηχανισμό που επιτρέπει στις χώρες να αποζημιώνουν το 80% της τιμής του άνθρακα που καταβάλλεται στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών, του εμβληματικού μηχανισμού τιμολόγησης του άνθρακα της ΕΕ, πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

Η επιστολή τονίζει επίσης ότι τα μέτρα πρέπει να είναι «στοχευμένα και προσωρινά».

Η πρόεδρος της Επιτροπής πρόσθεσε ότι η Κομισιόν θα εξετάσει επίσης την απλοποίηση των κανόνων για τις εταιρείες που αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα προτείνει επίσης έναν νέο νόμο για να «διασφαλίσει ότι οι χρήστες του δικτύου λαμβάνουν τα κατάλληλα κίνητρα για να κάνουν βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας υποδομής του δικτύου, καθώς αυτό θα αποφύγει περιττές και δαπανηρές επεκτάσεις του δικτύου», είπε.