Reuters: Πάνω από 50% η μείωση της παραγωγής πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό, καθώς η ένταση με το Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ ανάγκασαν τον κρατικό πετρελαϊκό γίγαντα ADNOC να εφαρμόσει εκτεταμένες διακοπές παραγωγής, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Η διακοπή της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω αυτού του κρίσιμου θαλάσσιου φραγμού, ο οποίος χρησιμοποιείται κανονικά για τη μεταφορά περίπου ενός πέμπτου του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο, έχει προκαλέσει τεράστιες διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η ADNOC σταμάτησε τις εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι Φουτζέιρα των ΗΑΕ, έναν σημαντικό κόμβο ανεφοδιασμού και αποθήκευσης πετρελαίου, λόγω επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι εργασίες είχαν μόλις ξαναρχίσει την Κυριακή, μετά από ξεχωριστή επίθεση το Σαββατοκύριακο.

Τα ΗΑΕ παρήγαγαν λίγο κάτω από 3,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιανουάριο, ή περισσότερο από 3% της παγκόσμιας ζήτησης, σύμφωνα με δευτερογενείς πηγές που επικαλούνται τον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου (ΟΠΕΚ), στον οποίο τα ΗΑΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός.

Διακοπή της παραγωγής πετρελαίου στη Μέση Ανατολή

Δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν ότι τα προσωρινά κλεισίματα γεωτρήσεων επηρέασαν τόσο την χερσαία όσο και την υπεράκτια παραγωγή. Ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η ADNOC είχε δηλώσει ότι μειώνει την υπεράκτια παραγωγή, ενώ πηγές ανέφεραν ότι πλέον όλη η υπεράκτια παραγωγή είναι εκτός λειτουργίας.

Πριν από τις εντάσεις, η ADNOC εξήγαγε λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Upper Zakum, λίγο κάτω από 700.000 βαρέλια ημερησίως από το Das Blend και περίπου 230.000 βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Umm Lulu, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler για την υπεράκτια παραγωγή.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου Murban στην ξηρά είχαν αυξηθεί σε περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο, από 1,135 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Η Σαουδική Αραβία, ο κορυφαίος παραγωγός του ΟΠΕΚ, μείωσε την παραγωγή της κατά περίπου 20%, σύμφωνα με το Reuters. Το Ιράκ, το δεύτερο μεγαλύτερο μέλος του ΟΠΕΚ, μείωσε την παραγωγή του κατά περίπου 70%.

Οι συνολικές περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή ανέρχονται πλέον σε 7 έως 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ή 7% έως 10% της παγκόσμιας ζήτησης, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.