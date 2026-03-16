Η ΕΕ εξετάζει μια συμφωνία τύπου «σιτηρών της Ουκρανίας» για τα Στενά του Ορμούζ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συζητήσει με τον ΟΗΕ ένα σενάριο παρόμοιο με αυτό που ισχύει για τις αποστολές σιτηρών από την Ουκρανία προκειμένου να ισχύσει για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Η επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε τη Δευτέρα πως έχει συζητήσει το ενδεχόμενο με τον επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το Reuters υπενθυμίζει πως με βάση τη συμφωνία για τη μεταφορά των σιτηρών από την Ουκρανία -για την οποία έχει μεσολαβήσει ο ΟΗΕ- η Ουκρανία μπορεί να εξάγει σιτηρά, συναφή τρόφιμα και λιπάσματα μέσω της Μαύρης Θάλασσας, ενώ τα εμπορικά και άλλα πολιτικά πλοία δεν δέχονται επιθέσεις από τη Ρωσία.

Η Κάλας δήλωσε μετά από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες πως «είχα συνομιλίες με τον Αντόνιο Γκουτέρες σχετικά με το αν ήταν δυνατόν να υπάρξει και το ίδιο είδος πρωτοβουλίας όπως αυτή που είχαμε (με) την Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας».

Ο Γκουτέρες αναμένεται να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες την Τρίτη για ανεπίσημες συζητήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η Κάλας είπε πως το κλείσιμο των Στενών ήταν «πραγματικά επικίνδυνο» για τις ενεργειακές προμήθειες προς την Ασία, αλλά αποτελούσε επίσης πρόβλημα για την παραγωγή λιπασμάτων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη τροφίμων.

Πρόσθεσε ακόμα πως η ΕΕ θα εξετάσει το αν μπορούν να υπάρξουν αλλαγές στην ναυτική στρατιωτική αποστολή Aspides της Ένωσης, η οποία επί του παρόντος επικεντρώνεται στην προστασία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από χτυπήματα των Χούθι της Υεμένης.

Ακόμα, η Κάλας είπε πως προς παρόν δεν υπάρχει διάθεση μεταξύ των κρατών της ΕΕ για επέκταση της Aspides στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.