Το κόστος ασφαλιστικής κάλυψης των πλοίων που θέλουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, όπως ανέφερε το Bloomberg τη Δευτέρα.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως το κόστος της κάλυψης έχει «εκτοξευθεί» στο περίπου 5% της αξίας του πλοίου. Δηλαδή η ασφάλιση ενός πετρελαιοφόρου αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων θα κόστιζε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια, πολλαπλάσιο του ποσοστού που παρατηρείται σε περιόδους όπου υπάρχουν σχετικά λίγες συγκρούσεις στην περιοχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg από τη ναυτιλιακή αγορά.

Ενώ τα ασφάλιστρα είναι υψηλά, αυτό αποτελεί επίσης ένδειξη ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη για τα λίγα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα Στενά, τα οποία συνήθως αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν οι πλοιοκτήτες είναι διατεθειμένοι να το πράξουν, δεδομένων των κινδύνων για την ασφάλεια.

Ερωτηθείς γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ αν καταστραφούν τα ιρανικά πλοία που τοποθετούν νάρκες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα πλοία πρέπει να είναι πρόθυμα να περάσουν από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, τα περισσότερα ασφάλιστρα προσφέρονται για πλοία που συνδέονται με την Κίνα, την Ινδία ή το Πακιστάν.

Οι ασφαλιστές στην αγορά του Λονδίνου έχουν επιμείνει ότι η κάλυψη παραμένει διαθέσιμη για πλοία στη Μέση Ανατολή και ότι δεν αποτελεί παράγοντα που εμποδίζει το εμπόριο προς και από την περιοχή.