Γαλλία και Ιταλία προς ΕΕ: Οικολογική απειλή το ρωσικό τάνκερ που πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο

Η Ιταλία, η Γαλλία και επτά ακόμη χώρες ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο, αποτελεί οικολογική απειλή, και ζήτησαν την άμεση λήψη μέτρων για το θέμα, σύμφωνα με επιστολή που έφτασε στην κατοχή του Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες του france24, το ημιβυθισμένο σκάφος μήκους 277 μέτρων βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο ιταλικό νησί Λινόσα και κινείται χωρίς πλήρωμα, παρασυρόμενο από τα θαλάσσια ρεύματα.

«Η επισφαλής κατάσταση του πλοίου, σε συνδυασμό με τη φύση του ειδικού φορτίου του, δημιουργεί άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για μια μεγάλη οικολογική καταστροφή στο επίκεντρο του θαλάσσιου χώρου της Ένωσης», αναφέρεται στην επιστολή.

Το ρωσικό υπουργείο μεταφορών δήλωσε ότι το Arctic Metagaz, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο από το αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ, δέχτηκε επίθεση νωρίτερα αυτό το μήνα από ουκρανικά ναυτικά drones που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης. Το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για καμία τέτοια επίθεση.