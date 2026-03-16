Ισραήλ: 142 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία το τελευταίο 24ωρο

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανέφερε ότι τις τελευταίες 24 ώρες, 142 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία ως αποτέλεσμα των επιθέσεων από το Ιράν.

Μεταξύ των ατόμων που έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη, τρία βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση και 134 σε καλή κατάσταση. Πέντε άτομα έλαβαν θεραπεία για άγχος.

Το υπουργείο δεν παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις αιτίες των τραυματισμών, και ορισμένοι από αυτούς ενδέχεται να έχουν προκληθεί από άτομα που προσπαθούσαν να φτάσουν σε καταφύγια και όχι ως άμεσο αποτέλεσμα πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν ή ρουκετών από τον Λίβανο.

Ακόμη, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, 3.369 άτομα έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 81 νοσηλεύονται επί του παρόντος.

Μεταξύ των νοσηλευόμενων, ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή κατάσταση, 14 σε μέτρια κατάσταση και 59 σε καλή κατάσταση. Τα στοιχεία του υπουργείου περιλαμβάνουν τόσο πολίτες όσο και στρατιώτες.