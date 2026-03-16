Μπέσεντ: Επιτρέπουμε τη διέλευση ιρανικών τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ για να διατηρηθεί η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα.

«Τα ιρανικά πλοία έχουν ήδη αρχίσει να εξέρχονται, και το επιτρέπουμε αυτό για να τροφοδοτήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Μπέσεντ στον Μπράιαν Σάλιβαν του CNBC.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού έχει μειωθεί δραματικά, καθώς το Ιράν επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει να εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω της στενής θαλάσσιας διαδρομής, παρά τη μεγάλη παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή. Το Ιράν εξάγει περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών θα αυξηθεί πριν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και οι συμμαχικές δυνάμεις αρχίσουν να συνοδεύουν εμπορικά πλοία, είπε ο Μπέσεντ. Δεξαμενόπλοια που εφοδιάζουν την Ινδία έχουν διέλθει από το Στενό, είπε. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ορισμένα κινεζικά πλοία καταφέρνουν επίσης να βγουν από τον Κόλπο, είπε.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα φυσικό άνοιγμα που οι Ιρανοί επιτρέπουν, και προς το παρόν μας αρκεί αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να είναι καλά εφοδιασμένος», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Ωστόσο, ανέφερε ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα πέσουν «πολύ χαμηλότερα» από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι μετά το τέλος του πολέμου.

