Τραμπ: Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο «θα πέσουν σαν πέτρα»

Τη βεβαιότητα ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια εξέφρασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν σημαντικά όταν τερματιστεί η κρίση.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο του PBS, Λιζ Λάντερς, ο Τραμπ ανέφερε ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, η αντιπαράθεση με το Ιράν δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι η αγορά ενέργειας θα αντιδράσει με πτώση των τιμών του πετρελαίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν ολοκληρωθεί η σύγκρουση «οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στον αμερικανικό στρατό πριν από την αεροπορική επιχείρηση της Παρασκευής, προκειμένου να αποφευχθούν πλήγματα σε κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζήτησε από το Πεντάγωνο να μην υπάρξει καμία ζημιά στις εγκαταστάσεις του νησιού Χαργκ, το οποίο αποτελεί το βασικό σημείο φόρτωσης των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Το νησί Χαργκ θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ιρανική οικονομία, καθώς από εκεί πραγματοποιείται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έλαβαν σαφείς οδηγίες να διατηρήσουν απόσταση ασφαλείας από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Τους είπα να αφήσουν απόσταση περίπου εκατό γιάρδες γύρω από οτιδήποτε έχει σχέση με το πετρέλαιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική επίθεση «δεν πλησίασε καν» τις συγκεκριμένες υποδομές. «Η νήσος Χαργκ δεν χρησιμοποιείται πλέον, με εξαίρεση τους αγωγούς, τους οποίους άφησα στη θέση τους. Δεν ήθελα να προκαλέσω ζημιά στους αγωγούς, καθώς θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναφτιαχτούν» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Όπως ανέφερε, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πλήξει ξανά τις εγκαταστάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα το χτυπήσω ξανά — το είπα ανοιχτά: θα το καταστρέψω».