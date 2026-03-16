Στενά του Ορμούζ: Οι εξαγωγές πετρελαίου από την Μ. Ανατολή μειώθηκαν κατά 60%

Οι ημερήσιες εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο - όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, η Σαουδική Αραβία και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί - μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 60% την εβδομάδα που έληξε στις 15 Μαρτίου, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, λόγω διαταραχών και μειώσεων στην παραγωγή εξαιτίας του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας και υπολογισμούς του Reuters.

Οι εξαγωγές αργού, συμπυκνωμένων και διυλισμένων καυσίμων από οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής - Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράν, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 9,71 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μειωμένες κατά 61% από 25,13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο.

Στοιχεία από την Vortexa δείχνουν μια ακόμη πιο δραματική πτώση, με τις εξαγωγές από τις οκτώ χώρες την περασμένη εβδομάδα να φτάνουν τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, μειωμένες κατά 71% από τα 26,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο.

Πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αυτές οι οκτώ χώρες αντιπροσώπευαν το 36% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου μέσω θαλάσσης, ύψους 70,43 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με την Kpler.

Οι πραγματικές εξαγωγές ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότερες, καθώς ορισμένοι όγκοι πηγαίνουν σε πλωτές μονάδες αποθήκευσης, αλλά δεν εξέρχονται από τον Κόλπο.

Οι συνολικές περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου από τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής έχουν αυξηθεί, καθώς οι χώρες εξαντλούν τα αποθέματά τους και η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Χρμούζ παραμένει ένα κλάσμα των κανονικών επιπέδων.

Η παραγωγή πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία πριν από τον πόλεμο αντλούσαν περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό, σύμφωνα με το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία έχει μειώσει την παραγωγή κατά 20% και το Ιράκ κατά περίπου 70%. Οι συνολικές περικοπές στην παραγωγή αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή ανέρχονται τώρα σε 7-10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

