Μεικτά πρόσημα για τις ευρωαγορές, με την προσοχή στραμμένη στη Μέση Ανατολή

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Δευτέρας, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο πετρέλαιο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 600 σημειώνει ελαφρά πτώση της τάξης του 0,11% στις 595,16 μονάδες. Ο DAX της Φρανφκούρτης σημειώνει οριακή άνοδο κατά 0,05% στις 23.448,72 μονάδες. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύεται κατά 0,23% στις 10.285,25 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού υποχωρεί κατά 0,11% στις 7.902,57 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,29% στις 44.188,5 μονάδες.

Η κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι αναχαίτισε περισσότερα από 60 drones που πετούσαν πάνω από το έδαφός της, αν και το υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου δεν διευκρίνισε την προέλευση ή τους στόχους των αεροσκαφών.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε επτά χώρες να βοηθήσουν την Ουάσιγκτον να διατηρήσει την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό που διακινεί το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν ανέφερε αν κάποια από αυτές έχει αποδεχτεί το αίτημά του.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στα Στενά, τα οποία περιβάλλονται από τρεις πλευρές από το Ιράν, έχει ουσιαστικά κλείσει από την Τεχεράνη, προκαλώντας απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας και σκιάζοντας τις προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία.

Για την Ευρώπη, ειδικότερα, η διακοπή απειλεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό σε μια περιοχή που μόλις πριν από λίγους μήνες θεωρούνταν ότι είχε περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των τιμών. Η Ευρώπη είναι σημαντικός εισαγωγέας ενεργειακών προϊόντων που διέρχονται από τα Στενά, γεγονός που ενδέχεται να επιβαρύνει την οικονομία, η οποία βρίσκεται σε στασιμότητα τον τελευταίο καιρό.

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, το ίδιο έχει συμβεί και με το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη, αντανακλώντας εν μέρει τις ανησυχίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να αναγκαστεί να εξετάσει εκ νέου το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων. Ο δείκτης Stoxx 600 έχει δεχτεί πιέσεις, σημειώνοντας πτώση άνω του 5% από το προπολεμικό υψηλό του.

Η ΕΚΤ, μαζί με μια σειρά άλλων κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, θα ανακοινώσει την τελευταία της απόφαση νομισματικής πολιτικής αργότερα αυτή την εβδομάδα. Παρά τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά για το υπόλοιπο του 2026, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

«Δεν αναμένεται οι Κεντρικές Τράπεζες να προβούν σε σημαντικές αλλαγές στη νομισματική πολιτική αυτό το μήνα, αλλά θα παρακολουθούν στενά τον τρόπο με τον οποίο η Fed και άλλες τράπεζες αξιολογούν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου», δήλωσε ο Laurence Booth, Παγκόσμιος Διευθυντής Αγορών της CMC Markets.