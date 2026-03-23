Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η 24η μέρα του πολέμου ξεκινά με τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει εκ νέου το τελεσίγραφο 48 ωρών που έβαλε στην Τεχεράνη σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως «θα καταστραφούν εντελώς».

Την ίδια στιγμή οι IDF λένε πως η μάχη κατά της Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι θα κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

To Ιράν απειλεί: Ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να κλείσουν επ' αόριστον τα Στενά του Ορμούζ και να επιτεθεί σε περιφερειακές υποδομές εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή να βομβαρδίσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, εάν η βασική πλωτή οδός δεν επαναλειτουργήσει μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Παράλληλα, μια ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη προχωρά με την αξιοποίηση του ελέγχου της κρίσιμης πλωτής οδού.

Επιθέσεις στο Ισραήλ: Δεκάδες άνθρωποι αναφέρθηκαν τραυματίες σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε όλο το νότιο Ισραήλ και στο Τελ Αβίβ το Σαββατοκύριακο. Το Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή ότι έχει αναχαιτίσει το 92% των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ σε υποδομές στο νότιο Λίβανο την Κυριακή, λέγοντας ότι αποτελούν «προοίμιο μιας χερσαίας εισβολής» και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών: Ο αριθμός των ανθρώπων που αναφέρθηκαν ως νεκροί στο Ιράν και τον Λίβανο από την έναρξη της σύγκρουσης ανέρχεται πλέον σε χιλιάδες.

06:45 Πετρέλαιο: Παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια-Δυσοίωνες οι προβλέψεις της Goldman Sachs

Σε ένα εύρος 110-113 δολαρίων κινείται το πρωί της Δευτέρας η τιμή του Brent εν μέσω του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

Τα futures του Brent στις 06:30 ώρα Ελλάδος κινούνται ανοδικά 0,7% στα 112,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα 100 δολάρια αγγίζει το αμερικανικό αργό καθώς σημεώνει άνοδο 1% στα 99,2 δολάρια το βαρέλι.

06:15 Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κτίρια στην πόλη Ουρουμιγιέ του Ιράν

Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ του Ιράν (βορειοδυτικά) και συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών αναζητούν θύματα στα συντρίμμια, μετέδωσε νωρίς το πρωί το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.

06:10 Μπιρόλ (IEA): Εξετάζεται η απελευθέρωση περισσότερων αποθεμάτων πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) διαβουλεύεται με χώρες στην Ασία και την Ευρώπη σχετικά με την απελευθέρωση περισσότερων αποθεμάτων πετρελαίου «εάν χρειαστεί» λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο Εκτελεστικός Διευθυντής Φατίχ Μπιρόλ.

04:55 Σ. Αραβία: Δέχτηκε πυραυλική επίθεση το Ριάντ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το πρωί ότι εκτοξεύτηκαν δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ, εκ των οποίων ένας αναχαιτίστηκε και ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.

04:40 Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές στην πρωτεύουσα του Ιράν, μεταδίδουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε μέσω Telegram ένδεκα λεπτά μετά τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

01:29 Οι ΗΠΑ διαψεύδουν τους ισχυρισμούς ότι καταρρίφθηκε αεροσκάφος F-15

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι ένα αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε πρόσφατα.

Ανέφερε ότι οι φήμες ότι το ιρανικό καθεστώς κατέστρεψε το σκάφος ήταν «ψευδείς».

Πρόσθεσε: «Κανένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος δεν έχει καταρριφθεί από το Ιράν».

00:42 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Στάρμερ για το Στενό του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία απόψε.

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε: «Οι ηγέτες συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή και, ειδικότερα, την ανάγκη επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ για την επανέναρξη της παγκόσμιας ναυτιλίας».

«Συμφώνησαν ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ ήταν απαραίτητο για να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.»

00:02 Η τιμή στα 114 δολάρια μετά την απειλή Ιράν για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Ανοδικά κινήθηκε η τιμή του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει τα 114,09 δολάρια το βαρέλι, μετά την απειλή του Ιράν ότι θα κλείσει επ’ αόριστον τα Στενά του Ορμούζ, σε απάντηση στο τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά της διέλευσης πετρελαίου από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 2%, φτάνοντας τα 100,29 δολάρια το βαρέλι, επιβεβαιώνοντας την έντονη νευρικότητα που επικρατεί στις αγορές ενέργειας.

Η Goldman Sachs ανέφερε την Παρασκευή ότι οι υψηλές τιμές ενδέχεται να παραμείνουν σε αυξημένα επίπεδα έως και το 2027, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις περιορίζουν την προσφορά και ενισχύουν την αβεβαιότητα στην αγορά.