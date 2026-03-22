Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν απείλησε σήμερα να πλήξει υποδομές κλειδί στη Μέση Ανατολή, απαντώντας αμέσως στο τελεσίγραφο που της έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ «θα πλήξουν και θα αφανίσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν»

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Το Ιράν αμέσως απάντησε, σημειώνοντας πως αν η Ουάσινγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Κατά την 23η ημέρα του πολέμου οι επιθέσεις συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή.

Σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, ενώ το Ιράν έπληξε δύο φορές χθες Σάββατο το νότιο Ισραήλ προκαλώντας ζημιές και πολλούς τραυματίες.

Το πρώτο πλήγμα είχε στόχο κατοικημένη περιοχή στη Ντιμόνα, μια πόλη όπου βρίσκεται στρατηγικό κέντρο πυρηνικής έρευνας στην έρημο Νεγκέβ, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Το δεύτερο εξαπολύθηκε εναντίον της πόλης Αράντ και προκάλεσε τον τραυματισμό 84 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 10 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Περισσότεροι από 100 οι τραυματίες εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων σε Αράντ και Ντιμόνα

Απειλές Τραμπ για επιθέσεις: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να «χτυπήσει και να εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών. Είπε επίσης ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά αυτός δεν το κάνει, υποστηρίζοντας ότι έχει πετύχει τους στόχους του «εβδομάδες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

Πύραυλοι του Ιράν έπληξαν το Ισραήλ: Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι απέτυχε να αναχαιτίσει έναν πύραυλο πριν χτυπήσει τη Ντιμόνα, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους και καταστρέφοντας ένα μικρό κτίριο στην έδρα του πυρηνικού προγράμματος της χώρας. Εν τω μεταξύ, στο νότο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρξε μαζική απώλεια, καθώς πύραυλοι χτύπησαν το Αράντ. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα «αυξηθούν σημαντικά» αυτή την εβδομάδα.

Στόχος η αμερικανο-βρετανική βάση «Diego Garcia»: Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν» μετά την εκτόξευση πυραύλων προς τη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Η προσπάθεια έχει αναζωπυρώσει ερωτήματα σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι πύραυλοί της.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

06:45 Ισραήλ: Ξεπέρασαν τους 100 οι τραυματίες σε Αράντ και Ντιμόνα από την ιρανική επίθεση (vids)

Πάνω από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ιρανικές επιθέσεις στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ του ισραηλινού νότου, 11 από τους οποίους σοβαρά, δήλωσαν γιατροί, αφού η ισραηλινή αεράμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τουλάχιστον δύο βαλλιστικούς πυραύλους.

06:30 Βρετανία: Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο με πυραύλους Tomahawk έλαβε θέση στην Αραβική Θάλασσα

Ένα βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εξοπλισμένο με πυραύλους κρουζ Tomahawk έχει λάβει θέση στην Αραβική Θάλασσα, δίνοντας στη Βρετανία τη δυνατότητα να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε περίπτωση κλιμάκωσης της περιφερειακής σύγκρουσης, αναφέρει η Daily Mail.

06:13 Ιράν: Επιθέσεις με drones και πυραύλους σε Σ. Αραβία και Εμιράτα

Στόχος τριών βαλλιστικών πυραύλων έγινε τις τελευταίες ώρες η Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας κατά την 23η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Iran Escalates War in UAE



Iran has opened a new front against Gulf energy infrastructure, with Qatar saying an Iranian strike hit Ras Laffan Industrial City and caused a large fire and significant damage. pic.twitter.com/qxagrcq80X — Dan the man (@WEF_Insider) March 22, 2026

06:00 Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε αμερικανικές και ισραηλινές ενεργειακές υποδομές

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν σήμερα με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν

«Εάν οι εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης που ανήκουν στις ΗΠΑ και στο (ισραηλινό) καθεστώς στην περιοχή θα στοχοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

03:11 Στόχος επίθεσης έγινε φορτηγό πλοίο στα ανοικτά της Σάρτζα

Στόχος επίθεσης με βλήμα άγνωστου τύπου έγινε φορτηγό πλοίο στα ανοικτά της Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Η UKMTO έχει λάβει αναφορά για περιστατικό 15 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο κυβερνήτης ενός πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου ανέφερε έκρηξη από βλήμα άγνωστου τύπου σε κοντινή απόσταση» από το σκάφος, αναφέρει η βρετανική υπηρεσία, υπογραμμίζοντας πως – σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει – όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

02:44 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα του Ιράν.

«Οι IDF πλήττουν στόχους που συνδέονται με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην καρδιά της Τεχεράνης», ανακοίνωσε μέσω Telegram o εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Είχαν προηγηθεί οι πιο καταστροφικές πυραυλικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, με απολογισμό περισσότερους από 100 τραυματίες στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα.

02:01 Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Με νέα ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, σε μια εξέλιξη που εντείνει περαιτέρω την ένταση γύρω από τον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο.

Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει:

«Εάν το Ιράν δεν ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ΩΡΩΝ από αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα καταστρέψουν τις διάφορες μονάδες παραγωγής ενέργειας, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη! Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

01:56 Ξεπέρασαν τους 1.500 οι νεκροί από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα έχει πλέον ξεπεράσει τους 1.500, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

01:47 Ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ενέκρινε επιθέσεις σε «όλα τα μέτωπα» μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ

Ο αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποίησε αξιολόγηση με ανώτερους αξιωματικούς μετά τις επιπτώσεις των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στις νότιες πόλεις Ντιμόνα και Αράντ απόψε και ενέκρινε επερχόμενες επιθέσεις απόψε «σε όλα τα μέτωπα».

01:40 Περισσότεροι από 100 τραυματίες εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων σε Αράντ και Ντιμόνα

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις χθες Σάββατο εναντίον δύο πόλεων στο νότιο Ισραήλ, τραυματίζοντας περισσότερους από 100 ανθρώπους, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει αποφασισμένος πως η χώρα του θα εξακολουθήσει να πλήττει τον εχθρό «σε όλα τα μέτωπα».

Τουλάχιστον 71 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δέκα σοβαρά, κατά την πυραυλική επίθεση στην πόλη Αράντ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ισραηλινών αρχών.

Νωρίτερα, ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντιμόνα – στα περίχωρα της οποίας στεγάζεται ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας, στην έρημο Νεγκέβ – προκαλώντας τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων.

01:23 Τραμπ: «Έχουμε διαλύσει το Ιράν - Θέλουν να κάνουν συμφωνία, εγώ δεν θέλω»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαγράψει το Ιράν από τον χάρτη, και όμως ο ελαφρύς αναλυτής τους, Ντέιβιντ Σάνγκερ, λέει ότι δεν έχω επιτύχει τους στόχους μου. Τους έχω πετύχει, και μάλιστα εβδομάδες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα! Η ηγεσία τους έχει φύγει, το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί, δεν έχουν απολύτως καμία άμυνα και θέλουν να κάνουν συμφωνία. Εγώ δεν θέλω! Είμαστε εβδομάδες μπροστά από το πρόγραμμα. Όπως και στην ανίκανη εκλογική τους κάλυψη για εμένα, οι αποτυχημένοι New York Times κάνουν πάντα λάθος! Πρόεδρος DJT».

00:59 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την πόλη Κφαρ Τεμπνίτ στο νότιο Λίβανο

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε την πόλη Κφαρ Τεμπνίτ στην περιοχή Ναμπατιέχ του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με αναφορές των συναδέλφων μας επί τόπου.

Από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις σε όλο τον Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera.

00:36 Νετανιάχου: «Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε πως το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να πλήττει τους εχθρούς του σε όλα τα μέτωπα, αναγνωρίζοντας πως αυτή είναι μια «πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», αφού ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο ισραηλινές πόλεις τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

«Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον δήμαρχο του Αράντ, καθώς επίσης και με τον δήμαρχο της Ντιμόνα νωρίτερα, ενώ κάλεσε τις κρατικές υπηρεσίες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια.

00:19 Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση στη Ντιμόνα: «Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής»

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα πυραύλους κατά της περιοχής πέριξ της Ντιμόνα που στεγάζει το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες, έπειτα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Μπουσέρ και της Νατάνζ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε: «Ο εχθρός πήρε για μία ακόμη φορά ένα αλησμόνητο μάθημα. Η πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα έστειλε και πάλι ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής από τους ιρανικούς πυραύλους. Ο εχθρός πρέπει να παραδοθεί πριν να είναι πολύ αργά».

00:04 Η ισραηλινή αεροπορία διερευνά την αποτυχία αναχαίτισης στο Αράντ

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία θα διερευνήσει πώς οι ισραηλινές άμυνες απέτυχαν να αναχαιτίσουν έναν βαλλιστικό πύραυλο που είχε άμεση πρόσκρουση στην πόλη Αράντ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Arutz Sheva, επικαλούμενο τον ισραηλινό στρατό, αναφέρει ότι υπήρξαν δύο αποτυχημένες απόπειρες αναχαίτισης.

Τουλάχιστον 59 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, οι έξι σοβαρά, από το άμεσο πλήγμα ιρανικού πυραύλου στην πόλη Αραντ, στο νότιο Ισραήλ, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από την Ντιμόνα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ισραηλινών υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom (MDA).