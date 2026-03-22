Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία: «Συγκυριακή» η αποτυχία αναχαίτισης των δύο ιρανικών πυραύλων- Δεν υπάρχει «συστημική βλάβη» στην αεράμυνα

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι η αποτυχία αναχαίτισης δύο ιρανικών πυραύλων χθες το βράδυ στα νότια της χώρας, που προκάλεσαν τον τραυματισμό 303 ανθρώπων, είναι συγκυριακή.

Σύμφωνα με τις έρευνες της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για τα περιστατικά, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των λαθών που οδήγησαν στις επιπτώσεις των πυραύλων.

Το γεγονός ότι τα περιστατικά συνέβησαν στην ίδια περιοχή εντός δύο ωρών είναι εντελώς συμπτωματικό, αναφέρει η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Οι πύραυλοι που έπληξαν τη Ντιμόνα και το Αράντ έφεραν συμβατικές κεφαλές - όχι κεφαλές διασποράς - με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών. Η αεράμυνα είχε εντοπίσει και τα δύο βλήματα, αλλά τα αναχαιτιστικά δεν κατάφεραν να τα καταρρίψουν.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι οι ιρανικοί πύραυλοι πιθανότατα προέρχονταν από την οικογένεια βλημάτων Ghadr και αποτελούν γνωστή απειλή.

Δύο προηγούμενες πυραυλικές επιθέσεις στην ίδια περιοχή στο νότιο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν με επιτυχία χρησιμοποιώντας τα ίδια συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «συστημική βλάβη» στην αεράμυνα του Ισραήλ.

Περισσότεροι από 400 βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να αναφέρει ποσοστό αναχαίτισης 92% των επιθέσεων που κατευθύνονται σε κατοικημένες περιοχές και βασικές υποδομές.

Συνολικά, πέντε πύραυλοι που μεταφέρουν συμβατικές κεφαλές με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών έχουν πλήξει κατοικημένες περιοχές στο Ισραήλ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερις περιπτώσεις. Έχουν υπάρξει περισσότερα από δύο δωδεκάδες περιστατικά πυραύλων που μεταφέρουν κεφαλές βομβών διασποράς που έπληξαν κατοικημένες περιοχές, με πάνω από 100 ξεχωριστά σημεία πρόσκρουσης.