Παράγουμε περισσότερη φιλανθρωπία απ’ όση μπορούμε να καταναλώσουμε;

Σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, δεν είναι σπάνιο να δει κανείς τους ίδιους ανθρώπους να συμμετέχουν σε διαφορετικές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, σχεδόν κάθε εβδομάδα, σε διαφορετικούς χώρους και για διαφορετικούς σκοπούς. Σε αρκετές περιπτώσεις, μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο πραγματοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερες από μία τέτοιες δράσεις που απευθύνονται στο ίδιο, περίπου, κοινό.

Η πόλη έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα ενεργή κουλτούρα φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Ωστόσο, η διαρκής αύξηση αυτών των δράσεων γεννά ένα εύλογο ερώτημα: ενισχύεται πράγματι το κοινωνικό αποτύπωμα ή απλώς κατακερματίζεται;

