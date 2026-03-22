Κλείστε τις ρωγμές στο συγκεκαλυμμένο φασισμό

Η φωτογραφία από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στην οποία εικονίζονται οι κυρίες Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού και Γρατσία σε διάταξη μάχης και πλάι, πλάι επιβεβαιώνει το ρητό: «μια εικόνα, χίλιες λέξεις». Τρεις γυναίκες με πολιτικό ρόλο, λόγο, φιλοδοξίες και επιδιώξεις που συγκλίνουν στο μείζον, μεθοδικά προσπαθούν, να μετατρέψουν τη δίκη που αρχίζει, σε θέαμα αυστηρά κατάλληλο για συνωμοσιολόγους, αντισυστημικούς, λάτρεις κάθε είδους ολοκληρωτισμού που ορέγονται δικαιοσύνη την οποία θα επιβάλει ο λαός.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, βιώνει εδώ και μήνες την απώλεια των ποσοστών που της πρόσφεραν οι θεωρίες για τα ξυλόλια, η «υιοθεσία» αρχικά της Μ. Καρυστιανού και μετά του Πάνου Ρούτσι.

Το δυστύχημα στα Τέμπη, έγινε η ατμομηχανή» για την Πλεύση Ελευθερίας. Οι δημοσκοπικές κορυφές της ταυτίστηκαν με την κοινωνική και πολιτική ένταση, που προκαλούσαν ειδικοί και κοράκια. Η ισχύς της κ. Κωνσταντοπούλου απογειώθηκε σύροντας στη γραμμή του ξυλολίου, του μπαζώματος και των θεωριών συνωμοσίας, ως και το ΠΑΣΟΚ.

Η δε Μαρία Καρυστιανού δικαίωσε όσους πρώιμα ανίχνευαν άλλες προθέσεις πίσω από το δηλωμένο αγώνα της. Ο ναρκισσισμός, οι φιλοδοξίες, οι υποσχέσεις και ποιος ξέρει τι άλλο, την παρέσυραν να πιστέψει ότι το όριο της είναι ο ουρανός της εξουσίας. Παραμονές της δίκης, δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει να φωνάζει για το μπάζωμα και τη συγκάλυψη, μέχρι «όλοι οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν στην αληθινή δικαιοσύνη και στον Ελληνικό λαό».

Στις δημοκρατίες όμως, ούτε ο λαός αποδίδει δικαιοσύνη, ούτε οποιοσδήποτε πολίτης δύναται να καθορίζει ποια δικαιοσύνη είναι αληθινή και ποια ψευδής. Εκτός κι αν με το «αληθινή δικαιοσύνη» εννοεί ότι πιστεύει και προσβλέπει αποκλειστικά στην επουράνια. Όσο για τη δικηγόρο Μαρία Γρατσία - η οποία ήταν και μένει ο συνδετικός κρίκος Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου – αν είχε λίγη περισσότερη τύχη στις εκλογές του 2023 θα είχε εκλεγεί βουλευτής της «Νίκης». Και ποιος ξέρει, αντί να προσπαθεί να φτιάξει τώρα την «Πρόεδρο Καρυστιανού» μπορεί να εκπαραθύρωνε τον άχρωμο και άοσμο Νατσιό, αναλαμβάνοντας το κόμμα και το χριστεπώνυμο πλήθος των ψηφοφόρων της ΝΙΚΗΣ. Η τριπλέτα Κωνσταντοπούλου, Γρατσία και η Καρυστιανού ως νεοφώτιστη, συμπλέουν και διαφημίζουν μια μεσσιανικό – φασιστική αντίληψη περί αποστολής, κάθαρσης και εκ βάθρων αναδόμησης, της πολιτικής. Παχιές κουβέντες, κτηνώδους υποκρισίας.

Στο μεταξύ, ειδικά η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας, στο όνομα του κράτους δικαίου κακοποιεί τις βασικές προβλέψεις, τις εγγυήσεις και τους λειτουργούς του. Κραυγαλέα αντιθεσμική, δεν αναγνωρίζει τη διάκριση εξουσιών. Συμπλέκει το ρόλο του συνηγόρου με του πολιτικού. Προσπαθεί να υπαγορεύσει την πολιτική βούληση της, σε ανεξάρτητους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Παραβιάζει τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών. Εκβιάζει τη Δικαιοσύνη. Χρησιμοποιεί το θεσμικό της ρόλο προκειμένου να διοχετεύσει τις πολιτικές θέσεις εμμονές και επιδιώξεις της, διαταράσσοντας την ισορροπία της διάκρισης των εξουσιών.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τα έλεγε όλα αυτά.

Ήδη από την εποχή που η κυρία Κωνσταντοπούλου έθετε σε αμφισβήτηση κοινοβουλευτικές διαδικασίες, επειδή ο εισαγγελέας δεν έδινε άδεια στους προφυλακισμένους χρυσαυγίτες. Ένα στέρεο, βαρύ κατηγορώ, ότι ως ΠτΒ επιδίωκε να ασκήσει πίεση στη Δικαιοσύνη και να επηρεάσει τη δικαστική κρίση.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για όσα πρωτοφανή σκηνοθετήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, πράγματι δεν ακολουθεί τη συνήθη δικονομική γλώσσα. Η γλώσσα που διάλεξαν είναι όμως η μόνη χρήσιμη τούτη την ώρα.

«Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών…» αναφέρουν οι εισαγγελείς και δικαστές.

Στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και προς χάριν της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να αφεθούν να γίνουν χαράδρες, οι ρωγμές και να δικαιωθεί ο συγκεκαλυμμένος φασισμός που χαλιναγωγεί με το συναίσθημα, υποτάσσει με το δηλητήριο και εξαχρειώνει με τη χυδαιότητα.

Το «τέρας» γίνεται αντιληπτό από το λόγο όχι από την όψη.

Η δίκη, τέλος, δεν είναι πεδίο για να μετρηθεί ποια εκδοχή της Αριστεράς και ποια της θρησκόπληκτης Δεξιάς θα κάνει το μεγαλύτερο ντόρο έξω από τα δικαστήρια. Όπως προανήγγειλε ο κ. Παύλος Ασλανίδης - διάδοχος της Μαρίας Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου Πληγέντων - προ ημερών λέγοντας ότι «αυτό που θα δουν τη Δευτέρα στη Λάρισα, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι παγκόσμιο. Και αυτό είναι που θα τους νικήσει και θα τους συντρίψει». Δικαιοσύνη ζητούν ή πολιτική ρεβάνς;