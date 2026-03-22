Απάντηση Ιράν σε Τραμπ: Θα καταστρέψουμε όλες τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αν επιτεθούν στις δικές μας

Το Ιράν απείλησε να «καταστρέψει» τις ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή «αμέσως», εάν δεχτούν επίθεση οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας του, όπως προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του έγραψε:

«Αμέσως μετά τη στόχευση των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των υποδομών στη χώρα μας, οι κρίσιμες υποδομές, οι ενεργειακές υποδομές και οι εγκαταστάσεις πετρελαίου σε όλη την περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι και θα καταστραφούν με μη αναστρέψιμο τρόπο, και η τιμή του πετρελαίου θα παραμείνει υψηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Όλα αυτά μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ ότι εάν το Ιράν δεν «ανοίξουν πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, οι ΗΠΑ «θα χτυπήσουν και θα εξαλείψουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας τους».