Βρετανία: Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο με πυραύλους Tomahawk έλαβε θέση στην Αραβική Θάλασσα

Ένα βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εξοπλισμένο με πυραύλους κρουζ Tomahawk έχει λάβει θέση στην Αραβική Θάλασσα, δίνοντας στη Βρετανία τη δυνατότητα να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε περίπτωση κλιμάκωσης της περιφερειακής σύγκρουσης, αναφέρει η Daily Mail.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά. Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απαντά άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το HMS Anson, οπλισμένο με πυραύλους Tomahawk Block IV και τορπίλες Spearfish, απέπλευσε από το Περθ νωρίτερα αυτόν τον μήνα και ταξίδεψε περίπου 5.500 μίλια στην περιοχή, αναφέρει η Daily Mail.

Το υποβρύχιο αναδύεται περιοδικά για να επικοινωνεί με το Μόνιμο Κοινό Στρατηγείο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Νόρθγουντ, όπου οποιαδήποτε εντολή εκτόξευσης θα εγκρίνεται από τον πρωθυπουργό και θα διαβιβάζεται από τον αρχηγό των κοινών επιχειρήσεων, προσθέτει η αναφορά.

Η ανάπτυξη έρχεται μετά την έγκριση της Ντάουνινγκ Στριτ από τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθέσεις σε ιρανικές τοποθεσίες που απειλούν τα Στενά του Ορμούζ.