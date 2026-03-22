Ρούτε: Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Τραμπ κατά του Ιράν - Το ΝΑΤΟ πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε την Κυριακή την πλήρη υποστήριξή του στις στρατιωτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν και δήλωσε επίσης ότι αναμένει από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να ενωθούν για να στηρίξουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι πάντα ενωνόμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούτε έχει υποστηρίξει σταθερά τον Τραμπ, ακόμη και όταν ορισμένες από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν εκφράσει απροθυμία να τον βοηθήσουν στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των ΗΠΑ να καταστήσουν το Στενό του Ορμούζ ασφαλές για τη διέλευση πετρελαιοφόρων.

Ενώ εξέφρασε την απροθυμία του να επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ είπε για τον Τραμπ: «Το κάνει αυτό για να κάνει όλο τον κόσμο ασφαλή».

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις χρειάζονται κάποιο χρόνο για να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση, καθώς είχαν μείνει εκτός του αρχικού σχεδιασμού, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί το στοιχείο της έκπληξης στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

«Κατανοώ την απογοήτευση του προέδρου που αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο, αλλά και πάλι ζητώ κάποια κατανόηση, καθώς τα κράτη έπρεπε να προετοιμαστούν για αυτό χωρίς να γνωρίζουν», είπε ο Ρούτε.