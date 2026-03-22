Τραμπ: Θα μάθετε σύντομα για το τελεσίγραφο στο Ιράν, θα καταστραφούν εντελώς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει τεθεί για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι «πολύ καλό».

Ο ίδιος, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 13, ανέφερε ότι το Ιράν θα οδηγηθεί σε «πλήρη καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει θετική κατάληξη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν κάνουν, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ντροπή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν ήταν πολύ κακό για 47 χρόνια και υποστήριξε ότι πλέον δέχεται την τιμωρία που του αναλογεί.

Νωρίτερα, σε σειρά αναρτήσεών του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος θριαμβολόγησε για τον «θάνατο του Ιράν», ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει ποιον θεωρεί πλέον ως τον μεγαλύτερο εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, μετά την αποδυνάμωση της ιρανικής ηγεσίας, η μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ είναι η Ριζοσπαστική Αριστερά και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο χαρακτηρίζει «εξαιρετικά ανίκανο».

Σε ανάρτησή του το ξημέρωμα της Κυριακής, ο Τραμπ προειδοποιεί επίσης ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν την ένταση στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα φέρνουν στο προσκήνιο και την εσωτερική πολιτική διάσταση, με την πρώην κυβέρνηση να επικεντρώνεται σε αντιπάλους εντός της χώρας, παράλληλα με τις διεθνείς εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.