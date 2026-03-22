Ιράν: Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Ο Αλί Μουσαβί, εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον ΙΜΟ προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια και να προστατεύσει τους ναυτικούς στον Κόλπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Σύμφωνα με τον Μουσαβί, τα Στενά του Ορμούζ είναι παραμένει ανοικτά για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι η διέλευση από το Στενό είναι εφικτή μέσω του συντονισμού με την Τεχεράνη για διευθετήσεις ασφαλείας.

«Η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα του Ιράν. Ωστόσο η πλήρης παύση της επίθεσης καθώς και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σιγουριά είναι πιο σημαντικές», τόνισε ο Ιρανός, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ αποτελούν «τη ρίζα της τρέχουσα κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ».