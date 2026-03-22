BBC: Πώς θα αντιδράσει το Ιράν στην 48ωρη διορία του Τραμπ;

Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Κόλπο και ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ που δεν συνδέονται με «εχθρούς» θα έχουν ασφαλή διέλευση, εάν συντονιστούν με το Ιράν.

Η άρση του αποτελεσματικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ θα σημαίνει ότι το Ιράν εγκαταλείπει το κύριο πλεονέκτημά του σε αυτόν τον πόλεμο. Αν πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το Ιράν.

Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες, η ιρανική κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να υποστεί σοβαρές ζημιές στην οικονομία της και να υποφέρει ο λαός της, προκειμένου να επιβιώσει το καθεστώς και οι «επαναστατικές αξίες» του, υπογραμμίζει το BBC.

H χώρα έχει υποφέρει από τις δυτικές κυρώσεις και έχει εξαπολύσει βάναυσες καταστολές, όπως φάνηκε νωρίτερα φέτος, όπου χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Οι Ιρανοί ηγέτες μπορεί επίσης να είναι πρόθυμοι να αμφισβητήσουν τα λόγια του Τραμπ και να ελπίζουν ότι εν τω μεταξύ η πίεση στις χώρες του Κόλπου θα τους κάνει να παροτρύνουν τις ΗΠΑ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ισχυρίστηκε ότι οι χώρες έχουν προσεγγίσει το Ιράν για να βρουν μια λύση, με το Ομάν να τάσσεται υπέρ της διπλωματίας

Σύμφωνα με το BBC, διακυβεύονται πολλά για τις χώρες του Κόλπου, των οποίων οι οικονομίες βασίζονται στην ενέργεια, και για ορισμένες ο τουρισμός και η εικόνα ασφάλειας που έχουν είναι ζωτικής σημασίας.

Ωστόσο, τώρα βλέπουν το Ιράν ως μια βαθιά απειλή για τον τρόπο ζωής τους και ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξουν να αντιδράσουν θα έχει σημαντική επίδραση στο πώς θα εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος