Πρόεδρος ιρανικού κοινβουλίου: Μη αναστρέψιμες ζημιές σε υποδομές της Μ. Ανατολής αν επιτεθούν ΗΠΑ και Ισραήλ
22/03/2026 • 15:00
Ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θα καταστρέψει κρίσιμες υποδομές σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν σε εκείνες του Ιράν.

«Αμέσως αφότου ηλεκτρικοί σταθμοί και υποδομές της χώρας μας θα έχουν τεθεί στο στόχαστρο, κρίσιμες υποδομές καθώς και ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή θα θεωρηθούν θεμιτοί στόχοι και θα καταστραφούν με μη αναστρέψιμο τρόπο», ανέφερε σε μήνυμα στο X.

Ο ίδιος είπε πως αυτές οι επιθέσεις θα έχουν ως συνέπεια να αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου «με διαρκή τρόπο».

