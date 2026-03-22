Ιράν: Επιθέσεις με drones και πυραύλους σε Σ. Αραβία και Εμιράτα

Στόχος τριών βαλλιστικών πυραύλων έγινε τις τελευταίες ώρες η Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας κατά την 23η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε, ενώ οι άλλοι δύο έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή», διευκρίνισε το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως αναχαιτίστηκαν επίσης πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε πως τρία drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.